ufficiale Chievo 2021, sarà Allegretti il nuovo allenatore. Il comunicato del club

Sarà Riccardo Allegretti il tecnico che guiderà il FC Chievo 2021, club fondato da Pellissier che punta a prendere il posto di quello di Campedelli scomparso dopo la mancata iscrizione in Serie B, in Terza Categoria. Questo il comunicato del club pubblicato da Trivenetogoal.it:

"Riccardo Allegretti, classe 1978, inizia la sua carriera di calciatore nel Milan, per poi continuare come centrocampista registrando decine di presenze in Serie A e B (Lecco, Empoli, Reggiana, Como, Chievo, Venezia, Bari, Triestina, solo per citarne alcune).

Nell’agosto del 2015, decide di ritirarsi dal calcio giocato per intraprendere la carriera da allenatore. Con Città di Cologno ottiene la promozione in Seconda categoria e con il Primorje Football Club nel 2018 vince il campionato con passaggio in Eccellenza.

Nel 2019 consegue il patentino Uefa A, firma per il Monza con il ruolo di allenatore della categoria Under 17 e l’anno successivo viene promosso alla guida della Primavera. Oggi è l’allenatore della prima squadra del FC Chievo".