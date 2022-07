ufficiale Jeda torna in panchina. L'ex attaccante nuovo mister dell'Under 17 del Lecco

Dopo una breve esperienza nel 2018 sulla panchina della Vimercatese Oreno, nel campionato di Eccellenza Lombardia, l'ex attaccante Jeda torna ad allenare: è stato infatti designato come nuovo tecnico dell'Under 17 del Lecco, formazione di C (che ha per altro deciso di affidare la panchina ad Alessio Tacchinardi).

Ecco il comunicato:

"Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare che Jedaias Capucho Neves, noto come Jeda, è il nuovo allenatore dell’Under 17 bluceleste.

La Società coglie l’occasione per ringraziare mister Vicinanza Toscano per il lavoro svolto e gli augura buona fortuna nel proseguimento della sua carriera".