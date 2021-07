ufficiale Paolo Bellino entra a far parte del Consiglio di Amministrazione del Torino

Il Torino Football Club è lieto di annunciare che Paolo Bellino entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società, con delega allo sviluppo degli impianti sportivi. Ecco la nota ufficiale a corredo: "Paolo Bellino è nato a Torino il 19 agosto 1969. Dal 2014 è Direttore Generale di RCS Sport, società nella quale da luglio 2018 ricopre anche la carica di Amministratore Delegato. Laureato in Scienze Politiche, giornalista e atleta con un passato di alto livello nell'atletica leggera, vanta un'importante carriera di manager: già Segretario Generale nella Federazione Italiana di Atletica Leggera, è stato anche Direttore Operations del Comitato Organizzatore World Master Games Torino 2013 e dal 2010 è Consulente Operations per il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. Nell’ambito del Comitato Organizzatore dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 ha ricoperto la carica di Vicedirettore Generale occupandosi di numerosi ruoli, tra cui Managing Director del Main Operation Center (MOC), Coordinatore del Comitato Atleti e Coordinatore dello Steering Committee. Al termine dell'evento olimpico è stato poi Direttore Generale della Parcolimpico srl e si è occupato della gestione dei 12 siti costituenti il patrimonio della Fondazione - tra i quali quattro strutture multifunzionali e polisportive - e dell'organizzazione di eventi e manifestazioni all’interno degli stessi. Dal 1999 al 2005 ha lavorato per la Città di Torino come Direttore dei Settori Sport, Olimpiadi, Marketing e Sponsorship ricoprendo la funzione di dirigente responsabile dell’attività sportiva e della gestione degli impianti sportivi centrali e circoscrizionali della Città di Torino. Il Presidente Urbano Cairo è lieto di accogliere Paolo Bellino nel Consiglio di Amministrazione del Torino Football Club e gli augura buon lavoro: Sempre Forza Toro!".