Ulivieri: "Autosospensione di Rocchi scelta non dovuta ma opportuna"

N.1 AIAC 'Per ora la procura federale si è mossa in modo inappuntabile'

- ROMA, 27 APR - "Per un dovere di opportunità i due indagati si sono autosospesi dalle loro funzioni. Potevano anche non farlo ma credo che abbiano fatto la scelta giusta". Così il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, all'ingresso in Figc prima del consiglio federale parlando del caso arbitri che vede indagati il designatore Can, Gianluca Rocchi, e il supervisore Var Andrea Gervasoni. "Scelta dovuta? Non credo.

Se andiamo a vedere in altri contesti, non mi fate dire in quali, queste cose non vengono fatte. Dentro la Federazione sono state fatte e sono contento di questo", ha aggiunto. "Il giudice ordinario dovrà andare avanti nell'inchiesta - ha concluso -. La procura federale si è mossa secondo me, nei tempi e nei modi, in modo inappuntabile".