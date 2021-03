Ulivieri: "Per Allegri serve un progetto da big. Gattuso? Chi lo ha criticato ha sbagliato"

Ai microfoni di 1 Station Radio è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori: “Critiche a Gattuso? L’assenza di interpreti importanti ha influito, e chi lo ha criticato ha sbagliato, visti anche i risultati attuali. Mancini? Roberto ha preso una Nazionale disastrata e sta svolgendo un lavoro eccellente, fatto di due anni di risultati utili. Allegri? Max ha mercato sia in Italia che in Europa, ma tutto dipenderà dalla proposta che riceverà: per convincerlo c'è bisogno di un progetto da big. Misurarsi con un campionato estero, come la Premier, potrebbe essere importante per il grande allenatore quale è, ma credo che anche restare in Italia non gli dispiaccia”.