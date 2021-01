Una gioia dopo il 6-2 sul Crotone. Barella via da San Siro per la nascita della terza figlia

Dopo la buona prestazione contro il Crotone, arriva una notizia ancor più bella per Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter era atteso da Sky per l'intervista post partita, ma l'emittente fa sapere che il giocatore ha dovuto lasciare in fretta e furia San Siro per raggiungere l'ospedale dove la compagna Federica sta dando alla luce la loro terza figlia.