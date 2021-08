Valencia-Milan, le formazioni ufficiali: Leao centravanti, ancora Pobega dal 1'

Stefano Pioli punta ancora su Tommaso Pobega: il giovane centrocampista, richiesto da diversi club, è nuovamente titolare nell’undici di partenza del Milan, che alle 20,30 scenderà in campo in amichevole contro il Valencia. Ecco la formazione ufficiale dei rossoneri per la gara del Mestalla.

Valencia (5-4-1): Mamardashvili; Correia, Gabriel Paulista, Hugo, Alderete, Gaya; Jason, Burlamaqui, Cheryshev, Guedes; M. Gomez.

A disposizione: Sobrino, Diakhaby, Manu Vallejo, Rivero, Esquerdo, Fran Perez, Javi Guerra, Vazquez, Diego Lopez, Joseda, Charli.

Allenatore: José Bordalás

Milan (4-2-3-1): Maignan; Conti, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Pobega; Castillejo, Diaz, Maldini; Leao.

A disposizione: Tatarusanu, Plizzari, Calabria, Hernandez, Gabbia, Kalulu, Di Gesù, Krunic, Saelemaekers, Robotti, Rebic, Giroud.

Allenatore: Stefano Pioli.