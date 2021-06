Ventura pronto a tornare in pista, ma in un'altra veste: "Mi hanno offerto un ruolo dirigenziale"

vedi letture

Dopo l'avventura alla guida della Salernitana nella stagione 2019/20 conclusa al decimo posto per Gian Piero Ventura potrebbe esserci una nuova esperienza, anche se lontano dal campo. Lo ha rivelato lo stesso tecnico in un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno senza però specificare il nome del club che l'avrebbe contattato: "Futuro al Bari? Credo sia giusto che le scelte si orientino sulle nuove generazioni che peraltro sono composte da professionisti competenti. Per quanto mi riguarda il fuoco sacro del tornare sul campo non mi manca, ma ultimamente ho ricevuto una proposta da parte di un club che mi vorrebbe in veste dirigenziale. È un discorso che mi incuriosisce".