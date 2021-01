Zaccheroni: "Khedira può essere ancora protagonista. Milik? Al Napoli serve uno da doppia cifra"

vedi letture

Alberto Zaccheroni, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, parla del fenomeno degli esuberi in questo mercato invernale, soffermandosi anche su due nomi in particolare: "Fanno discutere i casi di Khedira e Milik? Il tedesco paga troppi infortuni, ma ha tutto per essere protagonista ancora ad alto livello. Anche Milik ha grandi doti. La rottura sul contratto ha creato questo caso, ma io continuo a credere che al Napoli serve un attaccante che segni in doppia cifra".