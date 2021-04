Zambrotta: "La Juve ha lottato, ma per la Champions strada ancora lunga e difficile"

L'ex calciatore Gianluca Zambrotta ha commentato la vittoria della Juventus contro il Genoa nel corso di A tutta Rete, trasmissione sportiva in onda su Rai 2. "La Juve ha lottato anche in questa partita difficile e ha portato a casa l'obiettivo. La strada per la Champions è ancora lunga e difficile", dichiara l'ex calciatore bianconero. Poi su Ibrahimovic: "Ibra l'ho avuto alla Juve e al Milan e so che difficilmente dice bugie all'allenatore. Penso ci sia stato un malinteso con l'arbitro Maresca".