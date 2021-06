Zazzaroni: "Svegliato dal torpore da Report. Perché non si spiega l'esigenza di fatturare a Malta?"

“Un mondo fuori controllo”. Sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni analizza così l’inchiesta di Report sui malaffari del calcio e soprattutto degli agenti: “Oltre due milioni e mezzo di italiani adesso sanno che il calcio è diventato uno stagno putrido nel quale sguazzano allegramente truffatori, evasori, plusvalorizzatori, pregiudicati, barabba, camorristi, mafiosi, ‘ndranghetisti, dirigenti collusi e soprattutto quegli schifosi dei procuratori che guadagnano milioni sulla pelle dei loro assistiti e dei poveri, ingenui, virginei presidenti. Ai lati dello stagno si muovono tristemente giornalisti irresponsabili, leccaculi o - nella migliore delle ipotesi - intellettualmente pigri, gente che, per quieto vivere, di certe faccende preferisce non occuparsi.

Seguendo l’intera trasmissione, ho scoperto che studi di settore commissionati dagli enti governativi del calcio mondiale stimano nel solo periodo 2018-19 due miliardi di euro spesi con finalità illecite e destinati addirittura a organizzazioni criminali. Immagino che, di fronte a uno scandalo del genere, Fifa, Uefa e le stesse organizzazioni che hanno scoperchiato il vaso avranno denunciato nelle sedi opportune le decine di club e di dirigenti, agenti e calciatori che hanno commesso gravissime irregolarità. Invece niente, non è successo niente: nessuna denuncia, nessuna inchiesta e ovviamente nessuna squalifica. [...]

Domande post-Report. Perché nessuno ha spiegato il motivo per cui chi risiede a Montecarlo, godendo quindi già di un regime fiscale super agevolato, ha l’esigenza di fatturare da Malta? Non sarà perché da Malta si possono muovere flussi di denaro senza alcun controllo così da poter stornare o distribuire a terzi somme non tracciabili? Perché si parla solo dell’indirizzo giusto o sbagliato? Non credo sia difficile scoprire le verità al riguardo. E perché non è stato chiesto ai club il motivo per cui si avvalgono di agenzie straniere per i trasferimenti Italia su Italia e se è loro costume effettuare bonifici in direzione di questi Paesi? Non sono pratiche comuni, presentano rischi fiscali, e allora perché accettano di correre dei rischi?

Le scudisciate di Report mi hanno svegliato dall’irresponsabile torpore denunciato dalla trasmissione vedova di Milena Gabanelli e soprattutto in onore di lei, cronista inappuntabile, chiedo a gran voce che Gianni Infantino presidente della Fifa, massimo organismo calcistico mondiale, pretenda e addirittura apra un’inchiesta severa sulla malefatte denunciate; non parlo invece del presidente dell’Uefa, impegnato in lotte fraterne (Ceferin & Agnelli come Caino & Abele) che lo distraggono dai peccatori”.