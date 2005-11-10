Ufficiale Arrivò al posto di De Zerbi, 4 mesi dopo Beye esonerato dal Marsiglia: il comunicato

L'Olympique di Marsiglia annuncia la separazione da Habib Beye, che era arrivato nel corso della scorsa stagione per sostituire Roberto De Zerbi. Quattro mesi e mezzo è stata la durata della sua avventura: al suo posto è stato scelto Bruno Genesio, che ha lasciato il Lille ed è pronto per la nuova avventura.

Ecco il comunicato del Marsiglia: "L'Olympique de Marseille annuncia di porre fine alla sua collaborazione con Habib Beye. Il club ringrazia Habib Beye e gli invia i suoi migliori auguri per il resto della sua carriera", si legge nella breve nota.

Questa ufficializzazione aprirà la strada dunque alla firma di Bruno Genesio, che è d'accordo da diverse settimane per siglare un contratto di due anni ed iniziare la nuova avventura dopo l'addio al Lille.