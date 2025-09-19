Ufficiale
A 37 anni Jerome Boateng appende gli scarpini al chiodo: "Il calcio mi ha dato tanto"
Jerome Boateng ha appeso gli scarpini al chiodo a 37 anni. Ad annunciarlo l'ormai ex difensore attraverso i propri profili social
"Ho giocato a lungo. Per grandi club, per il mio Paese. Ho imparato, vinto, perso. Il calcio mi ha dato tanto, ora è tempo di andare avanti non perché devo ma perché sono pronto".
Considerato uno dei migliori difensori della sua generazione, Boateng può vantarsi di aver vinto le maggiori competizioni come il Mondiale con la Germania nel 2014 e la Champions League col Bayern Monaco nel 2013 e nel 2020. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Hertha Berlino, Amburgo, Manchester City, Bayern Monaco, Lione, Salernitana e LASK. Con la nazionale tedesca ha giocato 76 partite, segnando un gol.
