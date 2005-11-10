Ufficiale Arsenal, in porta arriva Illan Meslier. Ora il Leeds può affondare per Suzuki

Illan Meslier è ufficialmente un nuovo portiere dell’Arsenal. L’ha annunciato il club del nord di Londra: il francese, 26 anni, si trasferisce dopo sette stagioni con il Leeds United, durante le quali ha collezionato 215 presenze in tutte le competizioni, mantenendo la porta inviolata in 70 occasioni.

Dopo la firma con i Gunners, Meslier ha dichiarato: “Sono estremamente felice. È un grande giorno per me, perché sono appena entrato nella squadra campione. Per me l’Arsenal è il club più grande d’Inghilterra. Sono molto felice e molto orgoglioso di unirmi all’Arsenal. Non vedo l’ora di mostrare l’amore che ho per questo stemma e non vedo l’ora di vincere trofei con questa squadra, perché questo è un club che deve alzare trofei ancora e ancora”.

Il nuovo estremo difensore di Arteta indosserà la maglia numero 30. Per sostituirlo, il Leeds è pronto a fiondarsi su Zion Suzuki, portiere giapponese del Parma, per il quale presenterà a breve una nuova offerta.