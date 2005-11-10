Ufficiale Roma, Massimo Margiotta è il nuovo Responsabile del settore giovanile: la nota

Massimo Margiotta nelle scorse ore ha detto addio all'Hellas Verona e, in questi minuti, è stato annunciato dalla Roma come nuovo responsabile del settore giovanile giallorosso.

Questo il comunicato: "L’AS Roma comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile a Massimo Margiotta.

Il dirigente ha sottoscritto un contratto triennale, fino al 30 giugno 2029, con opzione per altre due stagioni sportive.

Ex calciatore professionista, di ruolo attaccante, con trascorsi in Serie A tra Perugia e Udinese, Margiotta ha intrapreso la carriera manageriale ricoprendo dal 2017 al 2026 la carica di responsabile del settore giovanile dell’Hellas Verona.

La scelta si inserisce nella volontà della Proprietà di continuare a investire sulla qualità del proprio vivaio, consolidando la tradizione che ha reso l’AS Roma uno dei bacini di talenti più floridi a livello internazionale.

"Accolgo questo incarico con grande orgoglio e senso di responsabilità”, le prime parole di Margiotta.

“Roma rappresenta un'eccellenza assoluta per il calcio giovanile e il mio obiettivo sarà quello di lavorare quotidianamente per trasmettere ai ragazzi i valori del Club, aiutandoli a realizzare il loro potenziale umano e sportivo", ha detto.

Il Club rivolge a Massimo un caloroso benvenuto nella Capitale e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e stimolante avventura.

Benvenuto a Roma!".