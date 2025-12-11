Michel: "Livakovic si è rifiutato di giocare, mi sta dando sui nervi. Gazzaniga aveva la febbre"

Il tecnico del Girona, Míchel, ha fatto chiarezza sulla delicatissima situazione della porta, un vero rompicapo per il club catalano. Con Gazzaniga sotto critica, Krapyvtsov ai box per infortunio e Dominik Livakovic deciso a non scendere in campo pur di garantirsi un trasferimento a gennaio e mantenere vive le sue chance di partecipare al Mondiale, l’allenatore madrileno ha ammesso di trovarsi di fronte a un problema serio fino alla riapertura del mercato invernale.

Míchel non ha usato giri di parole: "Livaković si è rifiutato di giocare in Copa del Rey. Gazzaniga aveva la febbre, e la cosa mi fa letteralmente imbestialire perché non è stata una scelta tecnica, come qualcuno ha scritto". Il tecnico, visibilmente irritato, ha criticato le ricostruzioni che presentavano la decisione come un normale avvicendamento fra portieri: "Quando si scrive una cosa sapendo che è falsa, mi dà fastidio".

L’allenatore ha spiegato di aver parlato molto con il croato fin dal suo arrivo, mostrando video e indicando le richieste tattiche necessarie per inserirsi nel sistema della squadra: "Livakovic è un grande portiere, ma non conosce né spagnolo né catalano. Ha bisogno di integrarsi, e farlo a stagione in corso è complicato. Dopo la partita con il Levante era forse pronto mentalmente, ma non sul piano sportivo". Il problema, secondo Míchel, è la diversa "linea temporale" del giocatore: "Lui deve giocare per il Mondiale, non per il Girona. Me lo ha detto con sincerità: vuole andare altrove e non rischiare nulla qui. Per questo non è sceso in campo".

Il tecnico ha poi difeso con forza Gazzaniga: "Ha giocato la Copa con l’influenza e la febbre. A volte non gli viene riconosciuto il rispetto che merita. È un portiere che dà tutto da tre anni, con pregi e difetti, ma con un impegno totale".