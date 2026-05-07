Al-Khelaifi si coccola Luis Enrique: "Sta rivoluzionando il calcio, è il migliore al mondo"

Dopo la qualificazione del Paris Saint-Germain alla seconda finale consecutiva di Champions League, ottenuta superando il Bayern Monaco con un complessivo 5-4 (1-1 nella gara di ritorno), il presidente Nasser Al-Khelaifi ha espresso tutta la sua soddisfazione per un traguardo considerato storico per il club parigino.

Sorridente e visibilmente emozionato, il dirigente del PSG ha voluto soprattutto sottolineare il ruolo centrale dell’allenatore Luis Enrique nella crescita della squadra e nei successi recenti: "Sta rivoluzionando il calcio, non solo il Paris Saint-Germain", ha dichiarato, aggiungendo poi: "Ha già realizzato qualcosa di straordinario. Sono molto orgoglioso di lui. È davvero il miglior allenatore al mondo".

Il presidente parigino ha poi ribadito la piena soddisfazione della società per il lavoro svolto da Luis Enrique, lasciando intendere che il rapporto tra le parti è destinato a proseguire. Secondo quanto trapela, infatti, le discussioni per un possibile rinnovo del contratto fino al 2030 sarebbero già avviate da tempo e vicine a una conclusione positiva. Al-Khelaïfi ha inoltre evitato di sbilanciarsi ufficialmente sui dettagli dell’accordo, limitandosi a confermare il clima di grande fiducia interna: "È il miglior allenatore al mondo e lui è molto felice qui. Ha costruito qualcosa di straordinario e noi siamo estremamente soddisfatti del suo lavoro".