PSG, Al Khelaifi esalta Luis Enrique: "La nostra forza. Nessuno è più positivo di lui"

Parole di fiducia e visione quelle pronunciate da Nasser Al-Khelaifi durante l’evento “The Forum”, dove il presidente del Paris Saint-Germain ha tracciato un bilancio del presente e del futuro del club.

Al centro del suo intervento, il lavoro dello staff: “Il nostro più grande successo è avere Luis Enrique e Luis Campos. Hanno tutto per avere successo e stanno facendo un lavoro fantastico. Non solo per i risultati, ma per la loro filosofia e le qualità umane. Credono nel progetto e siamo uniti”. Parole di grande stima anche per il tecnico: “È una delle persone più positive che conosca. Anche nei momenti difficili trasmette motivazione. Nel calcio si perde, ma si cresce ogni giorno: è questa la sua mentalità”.

Al-Khelaifi ha poi ribadito di non avere rimpianti nelle scelte fatte: “Non cambierei nulla. Anche dagli errori si impara”. E sul rapporto con la squadra ha aggiunto: “Sono vicino ai giocatori soprattutto quando perdono, è lì che serve davvero la mia presenza”.

Infine lo sguardo si sposta sugli obiettivi: tra campionato e UEFA Champions League, il PSG vuole continuare a crescere. Le semifinali raggiunte per tre anni consecutivi sono un segnale chiaro, ma il percorso non è finito: la sfida contro il Bayern Monaco rappresenta un nuovo banco di prova per avvicinarsi a un altro traguardo.