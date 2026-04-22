Quindici anni, 800 partite: Nasser Al-Khelaifi festeggerà stasera un traguardo importante

Si chiama continuità al potere, ed è una rarità nel calcio. Dal giugno 2011, Nasser Al-Khelaïfi guida il Paris Saint-Germain e si appresta a vivere un traguardo simbolico: la sua 800ª partita da presidente del club parigino, in occasione della sfida di Ligue 1 contro il Nantes.

Quindici anni alla guida della stessa società non sono soltanto un dato statistico, ma il segno di una trasformazione profonda. Quando Al-Khelaïfi ha preso le redini del PSG, il club era lontano dall’élite europea. Oggi è una realtà consolidata, riconosciuta a livello globale sia per i risultati sportivi sia per la propria forza economica e mediatica. Il progetto è stato costruito attraverso investimenti ambiziosi, campagne acquisti di primo livello e una visione chiara: portare il PSG sul tetto d’Europa. Un obiettivo inseguito a lungo e finalmente raggiunto nella notte del 31 maggio 2025, quando i parigini hanno conquistato la loro prima Champions League battendo in finale l’Inter per 5-0.

Quel trionfo ha rappresentato il punto più alto di un percorso iniziato oltre un decennio prima. Oggi i tifosi del PSG si riconoscono in un club vincente, ambizioso e rispettato a livello internazionale. Gran parte di questa evoluzione porta la firma di Al-Khelaïfi, capace di trasformare una squadra importante del panorama francese in un vero e proprio colosso del calcio europeo.