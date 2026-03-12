Al-Khelaifi punta alla NBA Europe: il QSI in trattativa per rilevare una franchigia parigina

Qatar Sports Investments (QSI), azionista principale del Paris Saint-Germain, fa sul serio e vuole entrare nella futura NBA Europe. Secondo un portavoce, la società guidata da Nasser Al-Khelaïfi è "attivamente impegnata nel processo d’asta" per portare una squadra di basket a Parigi. "Non è il PSG a fare un’offerta per il basket, ma QSI come investitore", ha chiarito la fonte, sottolineando che l’operazione rientra in una strategia più ampia per trasformare il marchio PSG in una realtà globale multisport.

Il progetto della NBA Europe, atteso nel 2027, punta a portare squadre nelle principali città europee, tra cui Parigi, Londra, Berlino, Madrid, Barcellona, Milano, Roma, Manchester, Monaco, Atene e Istanbul, in collaborazione con la FIBA. L’iniziativa ha già creato tensioni con l’Eurolega, l’attuale massima competizione europea di club, che recentemente ha nominato Chus Bueno come nuovo presidente. Secondo L’Equipe, QSI avrebbe già avviato colloqui con il Paris Basketball e con Levallois Metropolitans per valutare un punto di partenza per la futura franchigia. L’ipotesi di acquisire una squadra già esistente, con relativi diritti sportivi, è sul tavolo, ma al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva.

Le offerte devono essere presentate entro il 31 marzo, ma le trattative potrebbero protrarsi per almeno un anno, a causa del divario tra le aspettative finanziarie della NBA e quanto QSI e i partner sono disposti a investire. Parigi potrebbe così diventare il nuovo polo europeo della NBA, aprendo un capitolo inedito nella strategia internazionale del gruppo qatariota.