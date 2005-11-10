Ufficiale Il Chelsea premia i giovani: contratto lunghissimo per il 19enne Derry. Boom nell'Academy

Il Chelsea dimostra come lo sviluppo homemade di talenti sia indispensabile non solo per la società ma anche la crescita del movimento calcio britannico. Il club londinese infatti "è lieto di annunciare che Jesse Derry ha firmato un nuovo contratto fino al 2032". Chi? Proprio un giovane talento sfornato nell'Academy dei Blues e prelevato un anno fa dal Crystal Palace.

L'ala sinistra classe 2007 ha "impressionato" il Chelsea, con l'inglese a debuttare in prima squadra nella sfida del quarto turno di FA Cup contro l'Hull City, per poi collezionare la sua prima presenza da titolare in Premier League contro il Nottingham Forest verso la fine della scorsa stagione. "È un sogno che si avvera legare il mio futuro a un club così grande come il Chelsea", ha dichiarato Derry dopo aver appuntato la sua firma sul contratto. "Sono davvero entusiasta per quello che verrà".

E ha aggiunto: "Negli ultimi 12 mesi sento di essere diventato un giocatore completamente diverso rispetto a quando sono arrivato, e il merito va a tutti gli allenatori con cui ho lavorato. Hanno avuto un ruolo fondamentale nell'aiutarmi a migliorare". Il 19enne ha racimolato 12 gol e 4 assist tra impegni ufficiali in Youth League, Premier League 2 e PL Cup 21. Con Xabi Alonso però potrà sperimentare un nuovo e probante livello nella massima serie inglese: "Dopo aver assaporato anche solo per poco l'emozione di giocare in prima squadra la scorsa stagione, non avrei potuto pensare a nessun altro posto in cui desiderare di essere per il mio futuro. È stata una scelta ovvia".