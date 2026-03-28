Amichevoli internazionali: un super David riprende l'Islanda, vittoria per l'Ungheria

Il match giocato oggi tra Canada e Islanda ha tra i protagonisti assoluti un giocatore che aveva bisogno di riscattarsi, dopo un periodo certamente non facile. Si tratta di Jonathan David, autore della doppietta che ha permesso di chiudere la sfida sul 2-2 dopo il doppio vantaggio scandinavo firmato Oskarsson. L'attaccante veniva dalla panchina col Sassuolo, preceduta da 6 match consecutivi di campionato senza andare a segno. Una notevole iniezione di fiducia, per il finale di stagione con i bianconeri e per il Mondiale.

In campo anche Ungheria e Slovenia, in una sfida vinta con il punteggio di 1-0 da Szoboszlai e compagni. Di Szabolcs Schon la rete decisiva, a undici minuti dalla fine.