Ancora violenza in Francia: ultras armati minacciano giocatori del Reims dopo l'ultima trasferta

Un nuovo gravissimo episodio di violenza ha scosso il mondo del calcio francese. Dopo il Nizza, stavolta è il Reims a essere finito al centro di una vicenda che ha superato i confini del campo da gioco.

Secondo quanto riportato dal club in un comunicato ufficiale, nella notte tra venerdì e sabato alcuni individui, che si sarebbero identificati come membri del gruppo ultras "Ultrem", sarebbero entrati incappucciati e armati nel centro sportivo del club dopo il rientro della squadra dalla trasferta di Laval. L’episodio sarebbe avvenuto in un clima di forte tensione, con l’intervento necessario delle forze dell’ordine per ristabilire la sicurezza.

La situazione è stata definita "inaccettabile" dalla dirigenza dello Stade de Reims, che ha parlato di intimidazioni, minacce e insulti rivolti a giocatori e dirigenti. Il club ha sottolineato come la frustrazione per i risultati sportivi non possa in alcun modo giustificare comportamenti violenti o aggressioni. La gara precedente, terminata 2-2, avrebbe contribuito ad alimentare il malcontento di una parte della tifoseria, già delusa da un rendimento recente altalenante.

Il club ha inoltre ricordato come negli ultimi mesi si siano verificati altri episodi di tensione, incluso un grave incidente avvenuto a dicembre, quando un agente di polizia era rimasto ferito in seguito all’utilizzo di un ordigno pirotecnico durante una gara interna. Ora la società ha annunciato l’intenzione di procedere per vie legali, parlando apertamente di una "linea rossa superata" e di una situazione che rischia di compromettere ulteriormente il clima attorno alla squadra in questa fase cruciale della stagione, con la lotta per la promozione ancora aperta ma sempre più complicata.