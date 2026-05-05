Ufficiale Ipswich, ecco il primo annuncio dopo la promozione: riscattato Kipre dal Reims

L’Ipswich ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Cedric Kipré, che lascia il Reims e firma un contratto valido fino all’estate del 2028. Il difensore centrale, 29 anni, era già approdato ai Blues in prestito nella stagione 2025/26 e, grazie al rendimento offerto, ha fatto scattare le condizioni previste per il trasferimento permanente, per una cifra non resa nota. Nel corso dell’annata, Kipré ha collezionato 32 presenze in campionato, mettendo a segno anche tre reti contro Norwich, Sheffield Wednesday e Wrexham.

Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, il difensore è stato uno degli elementi chiave della squadra guidata da Kieran McKenna, protagonista di una stagione brillante culminata con il secondo posto in Championship a quota 84 punti e la promozione. Grande soddisfazione nelle parole del giocatore, che ha commentato così la firma: "È fantastico essere ufficialmente parte di questo grande club dopo tutto ciò che abbiamo costruito insieme. Mi sono sentito a casa fin dal primo giorno: l’accoglienza è stata incredibile e non ho mai avuto la sensazione di essere solo in prestito. Sono davvero felice di diventare un giocatore a titolo definitivo".

Guardando al futuro, Kipré ha aggiunto: "Non vedo l’ora che inizi la prossima stagione. Giocare in Premier League con questa maglia significa tantissimo per me, è sempre stato un sogno e sono davvero molto felice". Il trasferimento diventerà effettivo a partire dal 1° luglio, quando il difensore inizierà ufficialmente la sua nuova avventura in Premier League.trong> nel corso di un’intervista rilasciata a DAZN. L’ex presidente onorario del club