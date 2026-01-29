Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

RB Lipsia, nuovo innesto francese in difesa: arriva Koné. Resterà in prestito allo Stade de Reims

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:29Calcio estero
Dopo Dayot Upamecano , Ibrahima Konaté , Nordi Mukiele , Mohamed Simakan , Castello Lukeba ed El Chadaille Bitshiabu, prosegue la tradizione francese per la difesa del RB Lipsia in Germania. Il club ha infatti annunciato l'acquisto del giovane Abdoul Kone dallo Stade de Reims facendogli firmare un accordo a lungo termine. Questo il comunicato della società tedesca:

"Il RB Lipsia continua a costruire il futuro rafforzando la propria difesa con l'ingaggio di Abdoul Koné. Il ventenne si unisce ai Red Bulls dallo Stade de Reims e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031 .

Il difensore centrale alto 1,92 m resterà al Reims in prestito fino alla fine della stagione in corso , continuando il suo percorso di crescita in Ligue 2, prima di unirsi ufficialmente alla squadra del RB Lipsia in vista della stagione 2026/27 . Koné ha esordito da professionista con il Reims nel maggio 2024 nella massima serie francese. Ha giocato sette partite in totale in Ligue 1, realizzando un assist. In questa stagione, il difensore destro ha collezionato 18 presenze ufficiali con lo Stade de Reims , segnando un gol e fornendo un ulteriore assist . Il quattro volte nazionale francese Under-20 è attualmente parte integrante della corsa alla promozione del Reims, che occupa il terzo posto in classifica in Ligue 2".

Queste le prime parole del difensore francese: "Sono davvero felice di fare il passo successivo nella mia carriera unendomi al Lipsia e di poter giocare per il club dall'estate in poi. Lo stile di gioco e la filosofia generale del club si sposano perfettamente con i miei obiettivi di crescita personale. Il RB Lipsia gode di un'eccellente reputazione a livello internazionale e soprattutto in Francia. Molti giovani giocatori hanno dimostrato negli ultimi anni quanto si possa crescere qui, sia come calciatore che come persona. Penso in particolare ai giocatori francesi nel mio ruolo che hanno dimostrato cosa è possibile fare a Lipsia in questo ambiente eccezionale. Non vedo l'ora che arrivi l'estate, ma fino ad allora il mio unico obiettivo è concludere la stagione nel modo più positivo possibile con lo Stade de Reims".

