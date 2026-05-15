Ufficiale Reims, addio a 6 giocatori. Via un ex Parma: il contratto di Busi non sarà rinnovato

Il Reims ha salutato diversi giocatori che lasceranno il club alla scadenza dei rispettivi contratti o al termine dei prestiti. Una riorganizzazione che segna l’inizio di un nuovo ciclo per la formazione francese. Tra i nomi più rilevanti figura quello di Abdoul Koné, cresciuto nel settore giovanile del club, che si è distinto per personalità e qualità nel percorso compiuto all’interno delle varie selezioni del Reims. Il giovane proseguirà la sua carriera in Germania, dove vestirà la maglia del Lipsia, con cui avrà l’opportunità di debuttare in Bundesliga e in Champions League.

Cambia aria anche Patrick Zabi, centrocampista offensivo formatosi tra giovanili e squadra riserve. Il giocatore si trasferirà al Paris FC, pronto a misurarsi con una nuova sfida professionale. In scadenza di contratto lasciano invece il club anche Alexandre Olliero, Nicolas Pallois e Maxime Busi. Tutti e tre hanno rappresentato punti di riferimento importanti per esperienza e professionalità, contribuendo alla stabilità del gruppo nelle ultime stagioni. Dopo tre anni a Reims, Olliero proseguirà la sua carriera al Grenoble.

Termina inoltre il prestito di Yassine Benhattab, che farà ritorno al Nantes dopo un’esperienza giudicata positiva per impatto e dinamismo mostrato in campo. Nel comunicato ufficiale, il club ha voluto rendere omaggio a tutti i giocatori in uscita con un messaggio chiaro: "Ogni calciatore che ha indossato la maglia del Stade de Reims lascia un segno nella storia del club".