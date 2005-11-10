Ufficiale Atletico Madrid, colpo a centrocampo: dal PSG arriva Kang-in Lee. I dettagli del contratto

Kang-in Lee saluta il Paris Saint-Germain dopo due Champions League e firma con l'Atletico Madrid fino al 2031. Il sudcoreano ritrova la Liga.

Dopo due stagioni ricche di trofei con il Paris Saint-Germain, Kang-in Lee cambia squadra e torna nella Liga. L'Atletico Madrid ha ufficializzato l'arrivo del nazionale sudcoreano, che ha firmato un contratto fino al 2031 e proverà a rilanciarsi con un ruolo da protagonista dopo un'annata vissuta spesso alle spalle dei titolari nella formazione di Luis Enrique.

Dopo il no di gennaio, l'Atletico chiude l'affare

Già nella scorsa finestra invernale i Colchoneros avevano tentato di portare Lee a Madrid, ma il PSG aveva respinto l'offerta ritenendo il giocatore ancora importante per il progetto tecnico. Il classe 2001 ha così concluso la stagione in Francia, collezionando 39 presenze complessive, 4 gol e 5 assist, contribuendo alla conquista del campionato francese e della seconda Champions League consecutiva del club parigino. Nonostante la fiducia di Luis Enrique, il sudcoreano desiderava trovare maggiore continuità da titolare.

Esperienza, qualità e un ritorno in Liga

L'Atletico ha deciso di puntare nuovamente su Lee anche in virtù della partenza di Antoine Griezmann, individuandolo come un profilo ideale per aggiungere qualità e imprevedibilità alla rosa. Il venticinquenne conosce già il campionato spagnolo grazie alle esperienze con Valencia e Maiorca e porta in dote anche un importante richiamo commerciale sul mercato asiatico. Nel comunicato ufficiale, il club madrileno ha ricordato il suo recente percorso con il PSG e la partecipazione all'ultimo Mondiale, dando il benvenuto a un giocatore chiamato ora a ritagliarsi un ruolo centrale nella nuova avventura in biancorosso.