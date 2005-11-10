Ufficiale Correa torna a casa: il River Plate ufficializza l'arrivo dell'ex Atletico Madrid

Angel Correa lascia il Tigres UANL e torna in Argentina. Il River Plate ufficializza l'ingaggio dell'attaccante.

Ángel Correa è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera nel calcio argentino. Dopo una lunga parentesi europea con l'Atletico Madrid e un'ultima stagione in Messico con il Tigres UANL, l'attaccante campione del mondo con l'Argentina è stato ufficialmente annunciato dal River Plate.

Dieci anni da protagonista con l'Atletico Madrid

Il classe 1995 lascia alle spalle un'esperienza decennale con l'Atletico Madrid, dove ha collezionato 469 presenze e 88 reti. In maglia rojiblanca ha conquistato una Liga nel 2021, oltre all'Europa League e alla Supercoppa UEFA nel 2018, diventando uno dei giocatori simbolo dell'era di Diego Simeone.

Dal Messico al ritorno in Argentina

Prima di rientrare in patria, Correa aveva disputato una stagione con il Tigres UANL, club con il quale ha sfiorato la conquista della CONCACAF Champions League, persa in finale contro il Toluca ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Quella sfida ha rappresentato anche l'ultima partita di André-Pierre Gignac con la formazione messicana. Ora, per il trentunenne argentino, si apre una nuova avventura con il River Plate, dove proverà a mettere la propria esperienza internazionale al servizio della squadra di Buenos Aires.