Atletico Madrid, distorsione in allenamento per Johnny Cardoso: si teme anche per il Mondiale

Johnny Cardoso ha rimediato una seria distorsione alla caviglia durante l’allenamento dell’Atletico Madrid. Il centrocampista è stato costretto ad interrompere la seduta e a lasciare il campo, mostrando evidente delusione e preoccupazione dopo essersi sottoposto agli esami medici svolti in mattinata.

L’infortunio sarebbe stato provocato da un duro colpo subito nel corso di un’azione di gioco. Un nuovo problema fisico che complica ulteriormente la stagione del numero 5, già condizionata da diversi stop che ne hanno limitato continuità e rendimento.

La situazione preoccupa anche in ottica nazionale: Cardoso è infatti uno dei punti fermi della selezione degli Stati Uniti e la sua presenza ai prossimi Mondiali potrebbe ora dipendere dai tempi di recupero legati a questo nuovo stop.