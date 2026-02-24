Atletico, Cardoso: "Sempre sognato serate come questa. Ora puntiamo a qualcosa di più"

Al termine del match vinto per 4-1 contro il Brugge, che è valso la qualificazione agli ottavi di finale, il centrocampista dell'Atletico Madrid Johnny Cardoso, autore del momentaneo 2-1 in favore dei Colchoneros, ha commentato: "Sì - ha esordito il giocatore della squadra di Simeone - eravamo davvero emozionati di vivere questa esperienza con i miei tifosi. La mia famiglia è a casa. Ora puntiamo a qualcosa di più. Ho potuto dedicare il gol a loro.

Ci sono state delle difficoltà.

"Il Club Brugge è una squadra che sa come mantenere il possesso palla e gioca molto al centro. Abbiamo studiato a fondo la prima partita. Niente sarà facile in Champions League. Abbiamo faticato, ma quando avevamo la palla, abbiamo creato occasioni".

Sorloth.

"È una macchina. Siamo fortunati ad averlo con noi".

Come stai?

"Ora mi sento bene. Non sono mai stato abituato a subire molti infortuni. So cosa posso dare alla squadra. Mi sento bene e sto rinnovando la fiducia dello staff e di tutti i giocatori, che mi hanno sostenuto".

E' una serata da sogno.

"È incredibile. Ho sempre sognato serate come questa, poter giocare in Champions League in casa con questi fantastici tifosi, segnare un gol e tornare a casa con la vittoria. Una combinazione perfetta".