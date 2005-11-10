Atletico, Simeone su Lookman: "Lookman non è nelle condizioni in cui vorrebbe stare"

Diego Simeone si è presentato in conferenza stampa, allo stadio Metropolitano, per analizzare la sfida di domani contro il Manchester United, valida per la seconda giornata di Champions League. Il tecnico dell'Atletico Madrid ha parlato di diverse tematiche d'attualità, a partire dal primo obiettivo per i colchoneros: "Sappiamo che questo format ti obbliga a muovere la classifica, abbiamo bisogno di punti come tutti coloro che vogliono andare avanti".

Julian Alvarez quando torna a segnare? Dal 29 aprile scorso, contro l'Arsenal in casa, l'attaccante argentino non riesce a sbloccarsi e il 'Cholo' ha dichiarato: "Gli attaccanti hanno sempre bisogno del gol, non soltanto lui. Al di là della sua incisività sotto porta, è un giocatore di squadra che dialoga benissimo e possiede molte risorse. Sabato ha fatto bene e speriamo che arrivi a darci ciò che desideriamo da lui".

Un pensiero espresso invece sul Manchester United di Michael Carrick, che arriva da un pareggio stretto contro il Tottenham (in 10 dal 78'): "Come ho detto sabato, abbiamo interpretato la partita che andava giocata. Domani affrontiamo un avversario che pressa benissimo nella nostra metà campo, con giocatori rapidi e che, al di là dei pareggi in questo avvio, genera ciò che generava lo scorso anno: è pur sempre il Manchester".

Infine, Simeone si è soffermato sullo stato di Ademola Lookman, appannato in questo avvio di stagione e a segno solamente contro il Siviglia nella terza giornata di LaLiga: "Sono momenti che attraversano i calciatori, nessuno mantiene sempre lo stesso livello. Lookman non è nelle condizioni in cui vorrebbe e vorremmo stare, ma lavora tutti i giorni, è un saltatore d'uomo e ha bisogno di prendersi dei rischi. A costo di perdere palloni".