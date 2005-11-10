Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Atletico, Simeone su Lookman: "Lookman non è nelle condizioni in cui vorrebbe stare"

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 15:26Calcio estero
12.10.2026 15:26Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone

Diego Simeone si è presentato in conferenza stampa, allo stadio Metropolitano, per analizzare la sfida di domani contro il Manchester United, valida per la seconda giornata di Champions League. Il tecnico dell'Atletico Madrid ha parlato di diverse tematiche d'attualità, a partire dal primo obiettivo per i colchoneros: "Sappiamo che questo format ti obbliga a muovere la classifica, abbiamo bisogno di punti come tutti coloro che vogliono andare avanti".

Julian Alvarez quando torna a segnare? Dal 29 aprile scorso, contro l'Arsenal in casa, l'attaccante argentino non riesce a sbloccarsi e il 'Cholo' ha dichiarato: "Gli attaccanti hanno sempre bisogno del gol, non soltanto lui. Al di là della sua incisività sotto porta, è un giocatore di squadra che dialoga benissimo e possiede molte risorse. Sabato ha fatto bene e speriamo che arrivi a darci ciò che desideriamo da lui".

Un pensiero espresso invece sul Manchester United di Michael Carrick, che arriva da un pareggio stretto contro il Tottenham (in 10 dal 78'): "Come ho detto sabato, abbiamo interpretato la partita che andava giocata. Domani affrontiamo un avversario che pressa benissimo nella nostra metà campo, con giocatori rapidi e che, al di là dei pareggi in questo avvio, genera ciò che generava lo scorso anno: è pur sempre il Manchester".

Infine, Simeone si è soffermato sullo stato di Ademola Lookman, appannato in questo avvio di stagione e a segno solamente contro il Siviglia nella terza giornata di LaLiga: "Sono momenti che attraversano i calciatori, nessuno mantiene sempre lo stesso livello. Lookman non è nelle condizioni in cui vorrebbe e vorremmo stare, ma lavora tutti i giorni, è un saltatore d'uomo e ha bisogno di prendersi dei rischi. A costo di perdere palloni".

Articoli correlati

Immagine news 1
Simeone rivela: "A David abbiamo detto che non volevamo quello della Juventus"
Immagine news 2
Simeone rende omaggio a Messi: "Ci ha insegnato a lottare e a insistere nei momenti difficili"
Immagine news 3
Simeone, non solo calcio: impero immobiliare da 40 milioni con oltre 180 appartamenti a Madrid

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
16:11 Calcio estero
Arteta ritrova Giroud: "Carriera impressionante, spero l'Emirates lo accolga come merita"
Immagine news 2
15:56 Calcio estero
Inchiesta shock sull'ex patron del Chelsea Abramovich: nascosti oltre 10 miliardi di dollari
Immagine news 3
15:41 Calcio estero
Problemi per lo United: due giocatori saltano l'allenamento di Carrick prima dell'Atletico
Immagine news 4
15:26 Calcio estero
Atletico, Simeone su Lookman: "Lookman non è nelle condizioni in cui vorrebbe stare"
Immagine news 5
15:11 Calcio estero
Arsenal nei guai: Zubimendi e Hincapie finiscono ko. Arteta: "Non è bello. Oggi gli esami"
Immagine news 6
14:56 Calcio estero
Bis campione di Champions, ma sempre ai playoff: PSG, Fabian Ruiz fa una promessa
Immagine news 7
14:41 Calcio estero
Turchia, offerta inviata ad Arda Turan dopo Montella. Ma lo Shakhtar "non vuole" l'addio
Immagine news 8
14:12 Calcio estero
Il Real Madrid decide prima della scadenza: rinnovo per Courtois, intesa vicina
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Kolo Muani salva la Juve dal ko. Il nervosismo di Spalletti: che lite con Pisacane. E Conte va al Manchester. Milan, negato un rigore netto, ma Il gioco non funziona. Napoli, ecco il vero Allegri. Al Como è mancato Kean. Fiorentina choc
Primo piano
Immagine top news n.0 Da oggi Bondo torna ad allenarsi con il Milan. Restando però fuori da tutte le liste
Immagine top news n.1 Napoli, De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri. Finalmente si è rimesso a 3 dietro..."
Immagine top news n.2 Juventus, Kolo Muani meglio con Woltemade: tutti d’accordo tranne… Spalletti
Immagine top news n.3 Noa Lang vs Antonio Conte, altre scintille. L'olandese attacca il tecnico, senza mai nominarlo
Immagine top news n.4 L'acquisto da record del Milan è già un problema? Ramos e il peso dei 74 milioni
Immagine top news n.5 Yerry Mina, ancora tu. Tutti i precedenti dal capezzolo di Osimhen all'esasperazione di Morata
Immagine top news n.6 Stop di Gabbia, emergenza in difesa per il Milan. E occhio al mercato di gennaio
Immagine top news n.7 Un nervoso Spalletti trova Kolo Muani ma frena a Cagliari: Maldini costringe la Juve all'1-1
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.2 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.4 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimo Orlando: "È da sei partite che non si capisce molto del Milan"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bonini: "La Juventus è una squadra che manca di equilibrio. C'è confusione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Garbo sull'Inter: "In Champions i nerazzurri devono arrivare almeno ai quarti"
Serie A
Immagine box news Serie A Inter, Marotta ai soci: "Capitale in attivo dopo molto tempo. Milano nerazzurra più che mai"
Immagine box news Serie A Raul Albiol scommette su Rafa Marin: "Aveva bisogno di fiducia, sarà importante per il Napoli"
Immagine box news Serie A Inter, i soci approvano il bilancio. Marotta: "Double in campo, consolidamento fuori"
Immagine box news Serie A Villarreal, Inigo Perez: "Napoli forte e Allegri è un grande, ma abbiamo fiducia"
Immagine box news Serie A Napoli, rinnovo McTominay ancora da definire: distanze ridotte, ma l'accordo non c'è
Immagine box news Serie A Villarreal, Moleiro: "Sappiamo cosa ci aspetta col Napoli e siamo molto fiduciosi"
Serie B
Immagine box news Serie B Cremonese, l'effetto Pecchia ancora non c'è: dopo la vittoria all'esordio solo pareggi
Immagine box news Serie B Scontri prima di Avellino-Sampdoria, il Questore Picone: "Individuati alcuni responsabili"
Immagine box news Serie B Cassata sulla retrocessione dello Spezia: "Una delle delusioni più grandi della mia carriera”
Immagine box news Serie B Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen guida. In due lo inseguono
Immagine box news Serie B Sudtirol, El Kaouakibi: "Possanzini ha portato idee forti. Infortunio? Lavoro per inizio 2027"
Immagine box news Serie B Padova, Fusi: "Fischi? Come un incoraggiamento. La nuova proprietà porta ambizione"
Serie C
Immagine box news Serie C Cosenza, nuova tegola per Guarascio: respinto il ricorso contro il Comune per la Tari
Immagine box news Serie C Dolomiti Bellunesi, Clemenza: "Salvezza obiettivo minimo. Bonatti aiuta i giovani"
Immagine box news Serie C Arzignano, Lakti: "Playoff? Prima salviamoci, ma ci crediamo. Juve NG affrontata nel modo giusto"
Immagine box news Serie C Cittadella, Maniero: "Rivogliamo la B. Brescia prima rivale, occhio a Trento ed Arzignano"
Immagine box news Serie C Controsenso Bari: imbattuto in casa, ma in un San Nicola deserto. E se fosse un vantaggio?
Immagine box news Serie C Roselli: "Cosenza, situazione insostenibile. Il FVS attuale non basta"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Verso Italia-Bielorussia, Girelli: "Franchi evoca bei ricordi. Mondiale culmine della mia carriera"
Immagine box news Calcio femminile Verso Italia-Bielorussia, Soncin: "Dobbiamo divertirci in campo. Domani passo decisivo"
Immagine box news Calcio femminile Italdonne, martedì in palio la finale playoff dei Mondiali: le azzurre accompagnate dalla voce di Bravi
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 ottobre 2023, tragedia a Cordoba, trovato fulminato Alvaro Prieto Lopez
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
05:28 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio