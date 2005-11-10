Diego Pablo Simeone si gode una giornata speciale. Il successo contro il Getafe non vale soltanto tre punti per l’Atletico Madrid, ma consegna al tecnico argentino un nuovo record: 345 vittorie in Liga, più di qualsiasi altro allenatore nella storia della massima divisione spagnola. Un traguardo che il Cholo attribuisce al lavoro collettivo e alla continuità costruita negli anni.

Un Atletico convincente, ma ancora alla ricerca della precisione

L’allenatore argentino ha analizzato con soddisfazione la prestazione dei suoi giocatori, evidenziando soprattutto la capacità di interpretare correttamente la gara. "La squadra ha fatto una buona partita, ha capito bene come pressare e come fare male al Getafe", ha spiegato Simeone, rammaricandosi soltanto per non aver chiuso prima i giochi. L’Atlético, avanti 0-2, ha infatti rischiato di lasciare aperta la partita: secondo Simeone, un gol avrebbe potuto cambiare completamente lo scenario. Il rigore conquistato nel finale ha invece permesso ai Colchoneros di mettere definitivamente al sicuro la vittoria.

Il record e la risposta alle critiche

Simeone ha poi parlato del primato personale, ricordando il contributo di tutte le persone che hanno accompagnato il suo percorso: "Dietro ci sono tanto lavoro, tanti sforzi e molti giocatori coinvolti in un’idea". Il tecnico ha anche risposto alle critiche sul presunto calcio difensivo dell’Atletico: "Non si vincono 345 partite difendendo". Sul rigore assegnato a Sorloth, infine, Simeone ha difeso la decisione del VAR, paragonandola ad altri episodi recenti: "Un tocco leggero può bastare per perdere coordinazione e non riuscire a concludere l’azione".