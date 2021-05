Barça twitta Messi senza ritaglio: "Finalmente". Tifosi pensano a rinnovo, club costretto a spiegare

Un tweet enigmatico del Barcellona scatena i tifosi blaugrana, in evidente fermento per il futuro di Lionel Messi. I catalani, infatti, hanno twittato la foto del numero 10 argentino per intero, approfittando della novità di Twitter, che da oggi non ritaglia più automaticamente le immagini. Data la didascalia “finalmente”, non è mancato chi nei commenti ha ipotizzato che in qualche modo i catalani stessero annunciando l’atteso rinnovo di contratto della Pulce.