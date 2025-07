Ufficiale Niente Everton a parametro zero, Kenny Tete resta al Fulham: ecco il nuovo contratto

Un'ottima notizia per i tifosi del Fulham: Kenny Tete ha deciso di prolungare la sua permanenza a Craven Cottage, firmando un nuovo contratto triennale. Il terzino olandese ha scelto di legarsi ai Cottagers fino al 2028, con un'opzione per il club di estendere l'accordo per altri 12 mesi. Una mossa che spegne definitivamente le sirene dell'Everton, che sperava di accaparrarsi il giocatore a parametro zero.

Il contratto precedente di Tete era scaduto lo scorso lunedì, aprendo di fatto la porta a un suo trasferimento gratuito verso Liverpool. L'interesse dei Toffees era concreto e sembrava che il futuro del laterale fosse ormai lontano da Londra. Invece, la volontà di Tete di proseguire la sua avventura con il Fulham ha prevalso.

Questa decisione sottolinea il valore del progetto del Fulham e la fiducia del giocatore nell'ambiente. Tete è stato un elemento importante per la squadra, e la sua permanenza garantisce stabilità e qualità sulla fascia destra. La dirigenza ha lavorato bene per convincere il difensore a rimanere, offrendo un accordo solido e dimostrando di voler puntare su di lui per il futuro.

Con questo rinnovo, il Fulham consolida un pezzo pregiato della sua rosa, allontanando le insidie di un mercato che, soprattutto per i parametri zero, è sempre ricco di tentazioni. Un segnale importante in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di costruire una squadra sempre più competitiva.