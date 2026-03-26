Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Barcellona, de Jong quasi recuperato. Ora Flick deve decidere tra l'olandese e Bernal

Barcellona, de Jong quasi recuperato. Ora Flick deve decidere tra l'olandese e Bernal TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:48Calcio estero
Michele Pavese

Hansi Flick si trova davanti a un vero dilemma a centrocampo per la seconda parte di stagione del Barcellona, attualmente in testa alla classifica de LaLiga e qualificato ai quarti di Champions League. Il tecnico tedesco può contare su un organico di qualità, ma l’assenza di Frenkie de Jong, fermo per una lesione al bicipite distale della gamba destra, complica le scelte. Il centrocampista olandese tornerà solo dopo la prossima sosta internazionale, in occasione della sfida contro l’Atletico Madrid di inizio aprile.

Nel frattempo, il giovane Marc Bernal, 18 anni, ha saputo approfittare dell’occasione. La sua capacità di leggere gli spazi e partecipare attivamente alla fase offensiva ha impressionato: cinque gol negli ultimi nove match testimoniano un contributo sorprendente. Come sottolinea Marca, "Bernal non invade gli spazi, li occupa. Sa sempre dove posizionarsi. Vince molti duelli, il 54% in generale e il 56% aereo".

Dall’altra parte, De Jong resta un pilastro di esperienza: "Con lui, la squadra ha maggiore controllo e sa smarcarsi soprattutto dalla marcatura a uomo. Solo Pedri è al suo livello. Sul piano dell’esperienza, De Jong segna punti importanti". Due profili diversi, entrambi pronti a essere titolari, e una scelta che Flick dovrà valutare attentamente quando l'olandese tornerà disponibile.

Articoli correlati
Guardiola: "Il calcio ti deve far diveritre. Guardare il Barcellona di Flick fa godere"... Guardiola: "Il calcio ti deve far diveritre. Guardare il Barcellona di Flick fa godere"
Flick sogna la fuga: "Col Rayo partita dura. Real-Atletico? Non so nemmeno se la... Flick sogna la fuga: "Col Rayo partita dura. Real-Atletico? Non so nemmeno se la vedrò..."
Flick svela: "Non vado da nessun'altra parte. Il Barcellona sarà il mio ultimo lavoro"... Flick svela: "Non vado da nessun'altra parte. Il Barcellona sarà il mio ultimo lavoro"
Altre notizie Calcio estero
Champions League, lo show della finale prende forma: a Budapest si esibiranno i The... Champions League, lo show della finale prende forma: a Budapest si esibiranno i The Killers
Liverpool, Salah verso l'addio. L'Al-Ittihad pronto a tornare alla carica: presto... Liverpool, Salah verso l'addio. L'Al-Ittihad pronto a tornare alla carica: presto un'offerta
Il Chelsea piomba su un talento dell'OM: Benatia vuole blindare il 16enne Said Remadnia... Il Chelsea piomba su un talento dell'OM: Benatia vuole blindare il 16enne Said Remadnia
Il Senegal prepara le celebrazioni della Coppa d'Africa: festa sabato allo Stade... Il Senegal prepara le celebrazioni della Coppa d'Africa: festa sabato allo Stade de France
Barcellona, de Jong quasi recuperato. Ora Flick deve decidere tra l'olandese e Bernal... Barcellona, de Jong quasi recuperato. Ora Flick deve decidere tra l'olandese e Bernal
La MLS chiama Salah: "Parli con Messi e Muller per capire quanto sono felici e realizzati"... La MLS chiama Salah: "Parli con Messi e Muller per capire quanto sono felici e realizzati"
Il Marocco ha chiesto il premio vittoria e le medaglie del Senegal: respinto in appello... Il Marocco ha chiesto il premio vittoria e le medaglie del Senegal: respinto in appello
Barcellona, l'Al Hilal fa muro per Cancelo. Flick non ha fretta ma il portoghese... Barcellona, l'Al Hilal fa muro per Cancelo. Flick non ha fretta ma il portoghese è un affare
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il portiere del City, il centrale dell'Arsenal, i big dell'Inter, il capitano della Juve, il miglior attacco possibile e una rosa all'altezza per i giorni più importanti della storia recente del calcio italiano
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Romelu Lukaku non è ancora rientrato a Castel Volturno: Napoli irritato con il belga
Immagine top news n.1 Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni: Kean-Retegui dal 1', Politano ce la fa
Immagine top news n.2 Ci giochiamo tutto. E servono nuovi ricordi: dal morso di Suarez sono passati 4293 giorni
Immagine top news n.3 Playoff Mondiali 2026 al via! Dall'Italia al Suriname, sono 22 squadre per 6 posti. Tutti i dettagli
Immagine top news n.4 Scamacca non ce la fa, anche Cambiaso in tribuna! Italia, ecco la lista dei convocati
Immagine top news n.5 Lo Scholes mancato dello United al centro dell'Irlanda del Nord: tutto su Galbraith
Immagine top news n.6 Inter, conto alla rovescia per Lautaro. Italia in campo con tre nerazzurri
Immagine top news n.7 Italia, le ultime di formazione: ottimismo per Bastoni. In attacco Kean con Retegui
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Salah dice addio al Liverpool: quale sarà la sua prossima destinazione? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW
Immagine news podcast n.2 Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions
Immagine news podcast n.3 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Apolloni consiglia l'Italia: "Pensi solo alla prestazione, il resto verrà da solo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan e Napoli, chi avrà più rimpianti a fine stagione? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Fattori: "Italia, non si può avere paura di Galles e Irlanda del Nord"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tacchinardi: "Spalletti l'uomo giusto, ma a questa Juve mancano ossessione e leader"
Immagine news Serie A n.2 Manchester United, poco spazio per i giovani dall'Academy. Speranza gemelli Fletcher
Immagine news Serie A n.3 Castellacci, il medico della Nazionale 2006: "Gattuso ha preso tanto da Lippi"
Immagine news Serie A n.4 Perché l'Irlanda del Nord è agli spareggi nonostante 3° posto e solo 9 punti conquistati
Immagine news Serie A n.5 Roma, il corso De Rossi pare al capolinea. Solo Pisilli e Pellegrini nella rosa di Gasp
Immagine news Serie A n.6 Non solo Lautaro Martinez, l'Inter vuole anche Lautaro Rivero: occhi sul difensore del River Plate
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Tegola in difesa per il Mantova: Meroni potrebbe operarsi al legamento collaterale
Immagine news Serie B n.2 Ventura sul Bari: "Compattezza, serenità e più determinazione. Così può salvarsi"
Immagine news Serie B n.3 Il peggio è alle spalle, Favilli scalpita per aiutare l'Avellino nella volata salvezza
Immagine news Serie B n.4 La Sampdoria e la maledizione del numero 10: solo Flachi e Pazzini all'altezza di Mancini
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Lapadula si candida a un ruolo di primo piano. Dopo essere scivolato ai margini
Immagine news Serie B n.6 Modena, Catellani: "Pausa utile per rigenerarsi. Questo gruppo è forte anche fuori dal campo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: "Arezzo-Ascoli? Pronostico difficile. Benevento coraggioso con Floro Flores"
Immagine news Serie C n.2 Siracusa, la società apre alla cessione del club: "Solo nel pieno rispetto delle norme FIGC"
Immagine news Serie C n.3 Collegio di Garanzia: i ricorsi di Triestina e Ternana si discuteranno il 21 aprile
Immagine news Serie C n.4 Casertana, contro il Sorrento senza Kallon: è impegnato in Azerbaigian con la Sierra Leone
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Rauti: "Promozione liberatoria. Fra tre anni mi vedo in Serie A con questa maglia"
Immagine news Serie C n.6 Renzo Rosso: "Vicenza, voglio aprire il capitale. Pronti i piani per rifare il Menti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa, De La Fuente sulla salvezza: "Bisogna martellare la pietra. Zanetti mi dà consigli"
Immagine news Calcio femminile n.2 La Women's Europa Cup parla svedese: successi per Hammarby e Hacken
Immagine news Calcio femminile n.3 Goleada del Barcellona nel 'Clasico'. Il Bayern di Caruso vince a Manchester. I risultati di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: tridenti stellari per entrambe
Immagine news Calcio femminile n.5 Il 'Clasico' e Manchester United-Bayern Monaco. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.6 All'Arsenal il derby di Champions League: 3-1 al Chelsea. A segno tutto il tridente
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!