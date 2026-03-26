Barcellona, de Jong quasi recuperato. Ora Flick deve decidere tra l'olandese e Bernal

Hansi Flick si trova davanti a un vero dilemma a centrocampo per la seconda parte di stagione del Barcellona, attualmente in testa alla classifica de LaLiga e qualificato ai quarti di Champions League. Il tecnico tedesco può contare su un organico di qualità, ma l’assenza di Frenkie de Jong, fermo per una lesione al bicipite distale della gamba destra, complica le scelte. Il centrocampista olandese tornerà solo dopo la prossima sosta internazionale, in occasione della sfida contro l’Atletico Madrid di inizio aprile.

Nel frattempo, il giovane Marc Bernal, 18 anni, ha saputo approfittare dell’occasione. La sua capacità di leggere gli spazi e partecipare attivamente alla fase offensiva ha impressionato: cinque gol negli ultimi nove match testimoniano un contributo sorprendente. Come sottolinea Marca, "Bernal non invade gli spazi, li occupa. Sa sempre dove posizionarsi. Vince molti duelli, il 54% in generale e il 56% aereo".

Dall’altra parte, De Jong resta un pilastro di esperienza: "Con lui, la squadra ha maggiore controllo e sa smarcarsi soprattutto dalla marcatura a uomo. Solo Pedri è al suo livello. Sul piano dell’esperienza, De Jong segna punti importanti". Due profili diversi, entrambi pronti a essere titolari, e una scelta che Flick dovrà valutare attentamente quando l'olandese tornerà disponibile.