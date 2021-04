Barcellona, delusione Pjanic: solo tribuna per l'ex Juventus contro l'Athletic Bilbao

Momento difficile per Miralem Pjanic, nemmeno in panchina stasera nel match di Copa del Rey che il Barcellona sta giocando contro l'Athletic Bilbao. L'ex Juventus è stato spedito in tribuna dal tecnico Ronald Koeman assieme a Riqui Puig, Junior Firpo e Matheus Fernandes. Una scelta tecnica pesante che potrebbe anche rappresentare un indizio in chiave mercato. Fin qui per il bosniaco in blaugrana 17 presenze in Liga, 8 in Champions League, 1 in Coppa del Re e 2 nella Supercoppa spagnola vinta proprio dall'Athletic Bilbao il 17 gennaio scorso. Ancora a zero la casellina dei gol.