Bayern tradito da Olise: il francese mai pericoloso nella serata più importante della stagione

A otto giorni di distanza dalla gara d’andata al Parc des Princes, Michael Olise si presentava come uno dei giocatori più attesi del ritorno di semifinale di Champions League. In Francia aveva mostrato tutto il suo repertorio: qualità tra le linee, capacità di accelerare il gioco e incisività nelle giocate decisive, tanto da sembrare il principale riferimento offensivo del Bayern nella rimonta sfiorata.

A Monaco, però, lo scenario è cambiato radicalmente. Il Bayern ha impostato gran parte della propria manovra proprio su di lui, cercando continuamente di innescarne la creatività e l’uno contro uno. Una scelta che, col passare dei minuti, ha finito però per rendere il suo gioco sempre più prevedibile. Il Paris Saint-Germain ha letto bene le sue traiettorie, chiudendo gli spazi e anticipando con continuità le sue giocate.

Ne è uscita una prestazione opaca, lontana dagli standard abituali. Olise ha faticato nei duelli individuali e ha perso brillantezza nelle accelerazioni, senza riuscire a creare quella connessione offensiva con compagni come Kane o Musiala che avrebbe potuto cambiare il volto della partita. Anche i numeri confermano la difficoltà della sua serata, con una percentuale bassa di dribbling riusciti e un impatto offensivo limitato. Nonostante qualche tentativo di Kompany di liberarlo dalla marcatura con l’ingresso di nuove soluzioni offensive, il francese non è mai riuscito a ribaltare l’inerzia del match. Il Bayern, di fatto, è rimasto privo della sua principale fonte di creatività proprio nel momento più importante della stagione.

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