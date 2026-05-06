Bayern-PSG può incidere sulla corsa al Pallone d'Oro: Kane, Dembele e Olise in lizza

Dopo lo spettacolare 5-4 dell’andata, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si preparano a una semifinale di ritorno di Champions League che promette scintille. In palio non c’è solo un posto in finale, ma anche un peso specifico enorme nella corsa al Pallone d'Oro, con numerose stelle pronte a lasciare il segno.

In casa Bayern, il nome più caldo è quello di Harry Kane. L’attaccante inglese sta vivendo una stagione straordinaria, con numeri impressionanti che lo candidano seriamente al premio individuale. Leader tecnico e carismatico della squadra guidata da Vincent Kompany, praticamente già vincitore della Scarpa d'Oro, Kane sembra aver definitivamente cancellato l’etichetta di incompiuto ereditata dai tempi del Tottenham. Ovviamente, il rendimento della nazionale inglese potrebbe influire sulle sue chance.

Accanto a lui brillano anche Michael Olise, vera rivelazione della stagione, e Luis Diaz, elemento meno appariscente ma fondamentale. "È un giocatore che trova qualità nel caos", ha spiegato Kompany a proposito del colombiano, sottolineandone l’imprevedibilità e l’efficacia.

Sul fronte parigino, i riflettori sono puntati su Ousmane Dembélé, già vincitore del Pallone d’Oro 2025 e candidato al bis. Dopo un avvio in sordina, il francese è diventato il leader tecnico del PSG. "Può fare tutto in campo", ha dichiarato il compagno Khvicha Kvaratskhelia, elogiandone il talento e l’impatto. Proprio Kvaratskhelia rappresenta un’altra arma decisiva: meno continuo in campionato, ma devastante in Europa, dove ha già firmato prestazioni decisive. L’assenza della Georgia al prossimo Mondiale potrebbe però penalizzarlo nella corsa al premio.