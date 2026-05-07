Bayern, Tah ammette con sportività: "Sfida equilibrata ma il PSG ha meritato la finale"

Il Paris Saint-Germain conquista la qualificazione alla finale di Champions League dopo il pareggio per 1-1 nella semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco, risultato che si somma alla spettacolare vittoria per 5-4 ottenuta nella gara d’andata. Un doppio confronto estremamente equilibrato, ma che premia la maggiore efficacia della squadra francese nei momenti chiave della sfida.

La formazione parigina, già campione in carica, avrà così la possibilità di difendere il titolo nella finale in programma il 30 maggio a Budapest contro l’Arsenal, in una sfida che si preannuncia di altissimo livello. Al termine della partita di Monaco, nonostante la delusione per l’eliminazione, non sono mancati i riconoscimenti da parte dell’avversario. Jonathan Tah, difensore del Bayern, ha infatti sottolineato il valore del PSG e la correttezza del verdetto finale: "È stata una partita difficile, naturalmente. Loro meritano di andare in finale, ma sapete, è stata una sfida molto equilibrata su entrambe le gare. Hanno vinto complessivamente le due partite, quindi bisogna dargli credito", ha dichiarato il centrale tedesco.