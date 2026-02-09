Liverpool, Tah primo fan di Wirtz: "Gli ho parlato, ha dovuto adattarsi. Ora vedrete..."

"La Premier League deve ancora scoprire il vero Florian Wirtz". Con queste parole, Jonathan Tah ha messo in chiaro il suo pensiero riguardo il trequartista tedesco da oltre 100 milioni del Liverpool, nonché suo ex compagno di squadra al Bayer Leverkusen. Il difensore del Bayern Monaco, infatti, è convinto che il 22enne sia solo all'inizio del suo percorso ad Anfield, al netto delle critiche ricevute per l'inizio col freno a mano tirato in Premier League.

"L'inizio non è stato quello che lui stesso o tutti gli altri si aspettavano", ha dichiarato Tah in una nuova intervista a ESPN. "Ma è stato un bene per lui. Non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per la sua personalità. Lo aiuterà a crescere". Ed è esattamente ciò che Tah vede ora: "Sta facendo bene, ma vedrete ancora molto di più da parte sua". Infatti 15 partite senza gol o assist sono stati un macigno insostenibile, con la stampa inglese spietata nei suoi riguardi e costantemente a rimarcare il prezzo del cartellino sborsato dai Reds per averlo.

Ma finalmente Wirtz ha trovato il suo ritmo. In vista del big match di domenica contro il Manchester City, il suo bottino dice 5 gol e 2 assist dall'inizio del 2026 tra tutte le competizioni. E l'intesa con Hugo Ekitike è attualmente la formula vincente dei Reds. Tah non ha mai dubitato delle potenzialità del suo ex compagno di squadra, dopo essere rimasto in contatto con lui: "Abbiamo parlato molto durante quella fase, così come facciamo ora. Ha dovuto adattarsi, e questo lo ha aiutato".

Con il Manchester City non sono arrivati bonus, al netto di una parata da cineteca di Donnarumma proprio su Wirtz allo scadere e che avrebbe potuto riaprire la partita ieri ad Anfield. Ma Arne Slot, allenatore del Liverpool, lo aveva già elogiato di recente in maniera esplicita: "Il merito più grande va al giocatore stesso. Lavora duramente in campo e in palestra. Ma è senza palla che vedo i progressi maggiori. Ed è esattamente ciò di cui hai bisogno in Premier League".