Bayern, Tah racconta: "Le gare importanti arrivano ora. Qui mi hanno spiegato una cosa"

Jonathan Tah ha promesso che il meglio del Bayern Monaco deve ancora venire. Il difensore tedesco di 29 anni, attualmente a +3 in classifica di Bundesliga sul Borussia Dortmund corsaro, sa che questo è il momento clou in cui si deciderà la stagione. In un'intervista ai canali ufficiali della Lega calcio tedesca, ha raccontato cosa ha trovato nel club bavarese in questi primi sei mesi: "Quando mi sono trasferito qui, ho percepito immediatamente l'atmosfera, l'energia e l'intensità fin dal primo allenamento".

E ha aggiunto: "Parlando con Max Eberl (direttore sportivo, ndr) e l'allenatore (Kompany, ndr), mi hanno spiegato che non vogliono che nessuno 'respiri' contro di noi. Questo rende difficile affrontarci e batterci, perché la nostra intensità è altissima. Non importa l'avversario: conta solo ciò che vogliamo fare noi. Il mister sta facendo un lavoro straordinario".

Le cose stanno andando alla grande in Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League: "Le partite importanti arrivano ora. Non dico che quelle passate non lo fossero, ma questo approccio è fondamentale per avere successo. Questo periodo della stagione ci ha dato la fiducia necessaria per affrontare le grandi squadre e batterle. I grandi match sono alle porte e ci arriviamo con molta consapevolezza. Sappiamo cosa fare".

Uno di questi è contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park: "Il Klassiker è sempre speciale. Mi piace giocare in casa, ma è bello anche farlo in trasferta. Sarà la mia prima volta a Dortmund come giocatore del Bayern. Non puoi dire che sia una partita come le altre, perché non lo è. Il mondo esterno cerca di caricarla di follia, ma noi dobbiamo restare sui nostri binari e prepararci come facciamo sempre."