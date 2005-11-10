Il Benfica annuncia subito l'erede di Mourinho: nessuna sorpresa, arriva Marco Silva
Il Benfica ha ufficializzato subito la scelta del nuovo allenatore dopo l’addio di José Mourinho: sarà Marco Silva a guidare la squadra a partire dalla prossima stagione.
La comunicazione è arrivata tramite una nota inviata alla Commissione del Mercato dei Valori Mobiliari (CMVM), nella quale il club portoghese ha annunciato di aver Wraggiunto un accordo con l’allenatore Marco Alexandre Saraiva da Silva per la stipula di un contratto di lavoro sportivo valido fino al termine della stagione 2027/2028, con opzione di estensione fino al 2028/2029".
Per il tecnico portoghese si tratta di un nuovo capitolo importante della carriera, dopo le esperienze maturate tra Portogallo e Inghilterra. Il Benfica punta su di lui per aprire un ciclo, con l’obiettivo di tornare a vincere in patria e a ben figurare nelle competizioni internazionali.