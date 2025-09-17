Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Benfica, Rui Costa annuncia l’addio di Bruno Lage: "Serve un allenatore vincente"

Benfica, Rui Costa annuncia l'addio di Bruno Lage: "Serve un allenatore vincente"
Oggi alle 08:12Calcio estero
di Michele Pavese

Nella notte di martedì, subito dopo la clamorosa sconfitta interna in Champions League contro il Qarabag, Manuel Rui Costa ha annunciato al Da Luz la separazione consensuale tra il Benfica e Bruno Lage. La decisione è stata comunicata anche alla CMVM, con effetto immediato.

"Ringrazio Bruno per il lavoro svolto, ma era il momento di cambiare", ha dichiarato il presidente, sottolineando che già sabato, nella trasferta contro l’Aves, la squadra sarà guidata da un nuovo tecnico.

Rui Costa ha evitato di fare nomi, ma ha tracciato il profilo del futuro allenatore: "Deve essere un vincente, capace di riportare il Benfica ai livelli che il club e i tifosi esigono". Interrogato più volte su José Mourinho, ha glissato: "È inutile parlare di nomi. Non abbiamo contattato nessuno, la decisione di oggi riguarda solo l’uscita di Bruno Lage".

Il presidente ha difeso la scelta di confermare l’ex tecnico all’inizio della stagione, ricordando i successi recenti - la Supercoppa e l’accesso ai gironi di Champions - e le difficoltà di una preparazione atipica, con impegni ravvicinati e poco tempo per lavorare: "Non abbiamo perso nulla, ma questa settimana pesante ci ha segnato. Dovevamo reagire subito per non compromettere la stagione".

Alla vigilia delle elezioni, Rui Costa ha respinto l’idea che la mossa sia legata a calcoli politici: "Non penso al mio futuro, ma a quello del Benfica. La mia responsabilità è garantire la continuità del progetto sportivo". Intanto, l’allenamento odierno sarà guidato dallo staff tecnico interno, in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore.

