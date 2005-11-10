Il Besiktas vince ancora in casa, Italiano: "In Italia perse partite facili dopo la sosta nazionali"

Il Besiktas va forte con Vincenzo Italiano in panchina. L'allenatore 48enne ha trovato la quinta vittoria in campionato turco (Süper Lig) nella 7a giornata contro il Kocaelispor in casa, per 2-1, con lo zampino decisivo dell'ex Juventus Vlahovic. Al termine della partita il precedente tecnico di Bologna e Fiorentina ha dichiarato: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima. Le gare successive alle soste per le nazionali sono sempre complicate. Non puoi stare insieme ai tuoi calciatori per tre settimane, abbiamo mandato 17 giocatori in nazionale, qualcuno è rientrato venerdì. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo sofferto. Ci può stare, non c'è nulla da fare".

Non dimentica il passato

"I rientri dalle soste nazionali sono difficili. Mi è già successo in passato, in Italia ho perso partite che sulla carta erano facili da vincere. Oggi abbiamo conquistato tre punti importantissimi", ha ricordato Italiano. "Continuiamo a procedere nel nostro cammino in campionato. Giovedì (contro l'Hoffenheim) ci aspetta un'importante partita europea, dobbiamo prepararci a quella".

Limite oltrepassato

Poi un piccolo retroscena simpatico sulle condizioni di Italiano nel post-partita: "Oggi dopo la partita sono rientrato subito negli spogliatoi perché ero stanchissimo. Fatico a stare in piedi. Volevo entrare subito e farmi una doccia calda", ha detto in conferenza stampa. Passando invece all'ambiente di casa: "I nostri tifosi meritano ogni tipo di elogio. Abbiamo dei tifosi fantastici. Ogni partita qui mi fa venire la pelle d'oca. Se abbiamo vinto tutte le partite in casa è grazie ai nostri tifosi, ci danno una forza in più".