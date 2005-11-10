Come sta andando l'esperienza di Vincenzo Italiano da allenatore del Besiktas

L'ultima immagine di Vincenzo Italiano in Serie A è quella di un allenatore ormai conscio che il suo percorso al Bologna era finito. Lo avevano capito tutti, lui per primo, ma nessuno era abituato a vederlo senza la sua proverbiale grinta, quella fame con cui ha sempre guidato le sue squadre dalla panchina. In estate ha sfiorato il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha però virato su Allegri e così lui ha scelto il Besiktas, accettando un contratto da 6 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2028.

Benino in campionato, molto bene in Europa League

In Turchia il suo avvio è tutto sommato positivo, visto che è attualmente quarto in classifica. La Super Lig è un campionato molto particolare e sempre più competitivo, ma a Istanbul non gli hanno certo fatto mancare acquisti importanti, uno su tutti il suo bomber Dusan Vlahovic, sbocciato alla Fiorentina anche sotto la sua gestione. I punti di distacco dalla vetta occupata dal Galatasaray sono 6, con il Trabzonspor secondo a 3 lunghezze e l'Amed SK a +1. I presupposti sono ottimi.

Come sempre però il suo terreno di caccia sono le coppe. Nella sua carriera ha ottenuto i risultati migliori nei tornei a eliminazione diretta, chiedere a Fiorentina e soprattutto Bologna in caso di dubbi. Nella seconda competizione più importante per club del nostro continente Italiano ha privilegiato il turnover, ma questo non gli ha impedito di essere momentaneamente all'8° posto, che significherebbe ottavi di finale senza passare dai playoff, con 7 punti in 4 partite. Il pubblico di Istanbul lo ha già adottato e il coro a lui dedicato ne è la testimonianza.