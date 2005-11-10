Ufficiale Borussia Monchengladbach, il primo acquisto estivo è Leopold dell'Hannover

Dopo l'annuncio della conferma del tecnico Polanski per la prossima stagione, il Borussia Monchengladbach ha comunicato sui proprio canali anche il nome del primo acquisto estivo: "Il Borussia Mönchengladbach ha ingaggiato il centrocampista Enzo Leopold dall'Hannover 96, squadra di Bundesliga 2, in vista della stagione 2026/27. Il venticinquenne arriva al Borussia a parametro zero e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030".

“Enzo si è affermato come pilastro del centrocampo centrale nei quattro anni trascorsi all'Hannover 96 - sono state le parole del ds Rouven Schröder - È un esempio da seguire, affronta il suo lavoro in campo con disciplina e grande intensità, ma è anche un ottimo calciatore tecnicamente dotato con una solida comprensione tattica. La scorsa stagione, da capitano della squadra, ha fatto un grande passo avanti anche in termini di leadership. La sua più grande ambizione era giocare in Bundesliga e siamo convinti che questo sia il passo logico e giusto per lui”.

Queste invece le parole di Enzo Leopold ai canali ufficiali del suo nuovo club: “Giocare in Bundesliga è sempre stato il mio sogno. Che si realizzi in un club di queste dimensioni è ovviamente speciale. Non vedo l'ora di iniziare qui e posso promettere a tutti i tifosi che darò sempre il 100%”.