Ufficiale Brentford, arriva il difensore austriaco Jannik Schuster: l'ex Salisburgo ha firmato per 5 anni

Il Brentford ha ufficializzato l'acquisto del difensore austriaco Jannik Schuster dal Red Bull Salisburgo, in attesa dell'autorizzazione internazionale. Il talento diciannovenne ha firmato un contratto a lungo termine valido fino al giugno 2031, con un'opzione di prolungamento per un ulteriore anno.

Schuster si è messo in luce con la maglia degli austriaci

Il difensore centrale approda a West London dopo essersi imposto nella prima squadra del Salisburgo durante questa stagione, collezionando 29 presenze totali e una rete tra tutte le competizioni. Schuster, già nel giro della Nazionale Under-21 austriaca, ha inoltre disputato tre match di Europa League in questa annata, mettendosi in luce nella sfida contro l'Aston Villa.

Andrews entusiasta del nuovo arrivo

L'allenatore del Brentford, Keith Andrews, ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: "Sono davvero felice che siamo riusciti a portare Jannik con noi. Nonostante la giovane età, ha già giocato molte partite ad alto livello con il Salisburgo. È un ragazzo con un potenziale enorme che siamo pronti a sviluppare". Andrews ha poi lodato il carattere del giocatore: "Mi piace molto come persona; è determinato a ottenere il massimo dalla sua carriera. Si integrerà perfettamente nel gruppo della prima squadra".