Ufficiale L'ex Cagliari Hatzidiakos torna a casa: dal Copenhagen passa ufficialmente al PAOK

Dopo un lungo girovagare tra Olanda, Italia e Danimarca, per Pantelis Hatzidiakos è arrivato il momento di tornare nel suo paese natale. E' di queste ore, infatti, la notizia del suo passaggio dal Copenhagen al PAOK Salonicco. Nuova avventura calcistica per il difensore classe '97, che in Grecia aveva giocato solo a livello giovanile nel Panathinaikos.

Di seguito il comunicato ufficiale della compagine ellenica, che si rinforza dunque con il giocatore passato fugacemente anche dal Cagliari (15 presenze nella stagione 2023/24): "Il PAOK annuncia l’acquisto di Pantelis Hatzidiakos. Il difensore della Nazionale greca ha firmato un contratto con il “Dikefalos” fino al 30.06.2029".