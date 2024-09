Ufficiale Hatzidiakos lascia Cagliari: Accordo per un prestito con diritto al Copenhagen

Si conclude l'operazione tra Copenhagen e Cagliari per Pantelis Hatzidiakos, centrale greco che lascia la Sardegna dopo un anno non indimenticabile: "L'FC Copenhagen ha ingaggiato il difensore Pantelis Hatzidiakos dal club di Serie A Cagliari con un prestito fino alla fine della stagione. L'accordo include un'opzione di acquisto. Hatzidiakos, 27 anni, è cresciuto nei Paesi Bassi e ha giocato oltre 200 partite per l'AZ Alkmaar prima di trasferirsi in Italia lo scorso anno. Vanta 34 presenze con la nazionale greca e gioca principalmente come difensore centrale.

"L'arrivo di Pantelis significa che ora abbiamo completato la nostra struttura difensiva. È importante per noi avere quattro difensori centrali, specialmente in autunno quando dobbiamo giocare molte partite," afferma il direttore sportivo Sune Smith-Nielsen. "Con un approccio olandese al calcio e una solida esperienza internazionale, abbiamo trovato l'ultimo pezzo per il nostro centro della difesa con Pantelis.

"È un calciatore davvero talentuoso, e non vediamo l'ora di accoglierlo quando tornerà dalla pausa internazionale con la Grecia."