Ufficiale Cambiano due panchine in Francia: Dejeux va al Lorient, ad Angers arriva Gilli

L'Angers ha annunciato ufficialmente la separazione da Alexandre Dujeux e la nomina di Stéphane Gilli come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico si è legato al club fino al 2028 sulla panchina dei Noir et Blanc.

Gilli arriva ad Angers dopo un percorso lungo da vice allenatore. Ha iniziato la sua carriera come collaboratore del tecnico bosniaco Mécha Baždarević, seguendolo in diverse esperienze tra Istres, ES Sahel, Al-Wakrah, Grenoble, Sochaux e anche con la nazionale della Bosnia-Erzegovina, oltre al Paris FC.

Dopo l’addio di Baždarević nel 2019, Gilli ha guidato temporaneamente il Paris FC prima di tornare al ruolo di vice. Nel 2020 si è poi trasferito nello staff della nazionale del Marocco, lavorando prima con Vahid Halilhodžić e poi con Hussein Ammouta fino al 2022. La svolta arriva nel luglio 2023, quando viene nominato allenatore principale del Paris FC. Alla prima stagione chiude al quinto posto, sfiorando la promozione, mentre nella stagione successiva riesce a centrare l’obiettivo della Ligue 1 grazie al secondo posto in classifica. Nell’ultima annata ha guidato la squadra fino a febbraio 2026 prima dell’addio.

Nel suo primo messaggio da tecnico del club, Gilli ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso di entrare in questo progetto. Vogliamo fare la miglior stagione possibile continuando il lavoro iniziato negli anni precedenti. Il progetto è collettivo, dalla dirigenza fino ai tifosi, che avranno un ruolo fondamentale"

Alexandre Dujeux, invece, ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione con il Lorient, che si è separato da Olivier Pantaloni. Il tecnico lascia Angers dopo un percorso iniziato come vice nel 2023, culminato con la promozione in Ligue 1 nel 2023-2024 e la successiva permanenza nella massima serie. Nel comunicato, il presidente Loïc Féry ha sottolineato: "Siamo felici di accogliere Alexandre Dujeux. Ha dimostrato capacità di far crescere i giocatori e costruire gruppi solidi, in linea con la nostra identità". Dujeux, ha dichiarato: "Il Lorient è un club ambizioso. Vogliamo proporre un calcio efficace e identitario, con un gruppo unito e determinato".